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Kars'a dolu yağdı

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KARS'ta etkili olan dolu kent merkezini beyaza bürüdü.Kentte, sabah erken saatlerde başlayan sağanak, yerini fındık büyüklüğünde doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika süren dolu, kent merkezini bey...

Kars'a dolu yağdı mask
Kars'a dolu yağdı
Kars'a dolu yağdı
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KARS'ta etkili olan dolu kent merkezini beyaza bürüdü.

Kentte, sabah erken saatlerde başlayan sağanak, yerini fındık büyüklüğünde doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika süren dolu, kent merkezini beyaza bürüdü. Doluya hazırlıksız yakalananlar, şemsiyelerle korunmaya çalışırken, bazı kişiler ise iş yerlerine sığındı. Yağışın ardından vatandaşlar ev ve iş yerlerine biriken dolu ve dökülen yaprakları temizledi.

23 May 2024 - 16:10 DHA Kars- Gündem

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