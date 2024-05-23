Tur şirketi sahibi, oğlu tarafından öldürüldü

Erzurum'da uzun yıllar tur şirketi işleten 3 çocuk babası Fahrettin Aydın ile oğlu M.T.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile M.T.A. babasını tabancayla vurdu. Ekipler Fahrettin Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. M.T.A. Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Aydın'ın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.