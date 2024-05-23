- Asayiş

Tur şirketi sahibi, oğlu tarafından öldürüldü

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Erzurum'da şoke eden bir cinayet yaşandı.Tur şirketi sahibi Fahrettin Aydın (55), tartıştığı oğlu M.T.A. (25) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Tur şirketi sahibi, oğlu tarafından öldürüldü mask
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Erzurum'da uzun yıllar tur şirketi işleten 3 çocuk babası Fahrettin Aydın ile oğlu M.T.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile M.T.A. babasını tabancayla vurdu. Ekipler Fahrettin Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. M.T.A. Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Aydın'ın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

# ilgili, Cinayet, çocuk

23 May 2024 - 16:07 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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