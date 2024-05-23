Tur şirketi sahibi, oğlu tarafından öldürüldü

Erzurum'da uzun yıllar tur şirketi işleten 3 çocuk babası Fahrettin Aydın ile oğlu M.T.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile M.T.A. babasını tabancayla vurdu. Ekipler Fahrettin Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. M.T.A. Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Aydın'ın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA