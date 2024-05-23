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Eski Belediye başkanı yardımcısı 12'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

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Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Kiraz Gülsün Bor Güner (50), 12'nci kattaki evinin balkonundan düşüp, hayatını kaybetti.

Eski Belediye başkanı yardımcısı 12'inci kattan düşerek hayatını kaybetti mask
Eski Belediye başkanı yardımcısı 12'inci kattan düşerek hayatını kaybetti
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Angora Evleri G9 Blok 12'nci katta bulunan dairede oturan eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Kiraz Gülsün Bor Güner, balkondan sitenin bahçesine düştü. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde evli ve 1 çocuk annesi Kiraz Gülsün Bor Güner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, evde bulunan Güner'in ailesi ve hizmetçisinin olay yerinde ifadelerini aldı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Güner'in yakınları cansız bedeninin başında gözyaşı dökerken, cenaze kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Vertigo rahatsızlığı olan Güner'in bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

2014'ten 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kadar Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Güner, 31 Mart'ta da CHP'den Çankaya belediye başkan aday adayı olmuştu.

Eski Belediye başkanı yardımcısı 12'inci kattan düşerek hayatını kaybetti
Eski Belediye başkanı yardımcısı 12'inci kattan düşerek hayatını kaybetti
Eski Belediye başkanı yardımcısı 12'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

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23 May 2024 - 16:00 - Gündem

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