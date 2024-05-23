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Türk Mutfağı Haftası'nda hızlı kebap yeme yarışması

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TÜRK Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen Ankara etkinliklerinde gram altın ödüllü en hızlı kebap yeme yarışmasında renkli görüntüler ortaya çıktı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’?...

Türk Mutfağı Haftası'nda hızlı kebap yeme yarışması mask
Türk Mutfağı Haftası'nda hızlı kebap yeme yarışması
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TÜRK Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen Ankara etkinliklerinde gram altın ödüllü en hızlı kebap yeme yarışmasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde kutlanan Türk Mutfağı Haftası’nın Ankara etkinlikleri, Ankara Valiliği ev sahipliğinde Başkent Millet Bahçesi’nde başladı. Türk mutfağının tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde eşsiz lezzetler görücüye çıktı. Hatay, Adana, Şanlıurfa ve Gaziantep başta olmak üzere Türk mutfağının gözde yemekleri 4 gün sürecek olan etkinliklerde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Etkinlik kapsamında hazırlanan gram altın ödüllü en hızlı kebap yeme yarışmasında ise renkli görüntüler ortaya çıktı. Yarışmaya katılanlar hazırlanan kebapları hızla tüketerek ödülü uzanmaya çalıştı. Etkinlik kapsamında yapılan seğmen gösterisi de ilgiyle izlendi.

23 May 2024 - 16:03 DHA Ankara- Gündem

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