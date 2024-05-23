Türk Mutfağı Haftası'nda hızlı kebap yeme yarışması

TÜRK Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen Ankara etkinliklerinde gram altın ödüllü en hızlı kebap yeme yarışmasında renkli görüntüler ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde kutlanan Türk Mutfağı Haftası’nın Ankara etkinlikleri, Ankara Valiliği ev sahipliğinde Başkent Millet Bahçesi’nde başladı. Türk mutfağının tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde eşsiz lezzetler görücüye çıktı. Hatay, Adana, Şanlıurfa ve Gaziantep başta olmak üzere Türk mutfağının gözde yemekleri 4 gün sürecek olan etkinliklerde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Etkinlik kapsamında hazırlanan gram altın ödüllü en hızlı kebap yeme yarışmasında ise renkli görüntüler ortaya çıktı. Yarışmaya katılanlar hazırlanan kebapları hızla tüketerek ödülü uzanmaya çalıştı. Etkinlik kapsamında yapılan seğmen gösterisi de ilgiyle izlendi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.