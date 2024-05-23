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Şehidin cenazesi memleketi Eruh'ta; bu hafta ikinci kez baba olacaktı (2)

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HASTANEDEN ÇIKIP EŞİNİ SON YOLCUĞUNA UĞURLADIIrak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyon bölgesinde dün el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Y...

Şehidin cenazesi memleketi Eruh'ta; bu hafta ikinci kez baba olacaktı (2) mask
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HASTANEDEN ÇIKIP EŞİNİ SON YOLCUĞUNA UĞURLADI

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyon bölgesinde dün el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Yahya Yıldız için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin yakınları ile Vali Kemal Kızılkaya, 23’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, 3’üncü Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Gaffar Gören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ile il protokolü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Hastaneden gelen şehidin eşi Kezban Yıldız, yakınlarının ve kadın astsubayın eşliğinde güçlükle ayakta durabildi. Şehidin özgeçmişinin okunması ve saygı duruşunun ardından cenaze namazı kılındı. Şehit Yıldız’ın cenazesi daha sonra ilçe mezarlığına götürülerek toprağa verildi. Şehit için tören mangası, 3 kez saygı atışı yaptı.

23 May 2024 - 16:03 DHA Siirt- Gündem

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