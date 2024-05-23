Manisa'da dolu yağışı; tarım arazileri zarar gördü

MANİSA'nın Salihli ilçesine etkili olan dolu yağışı nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

Salihli'de saat 14.30 sıralarında ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yaklaşık 10 dakika süren yağışın ardından ilçenin birçok noktası beyaza büründü. Dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı. Doluya yakalananlar kapalı alanlar ve saçak altlarına sığındı. İlçede bazı ev ve iş yerlerinin çatıları zarar görürken, araçlarda hasar meydana geldi. Meteoroloji yetkilileri, akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli yağışlara karşı bölge halkını uyardı.