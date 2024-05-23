Kahire’de Türkiye-Mısır Medya Buluşmaları düzenlendi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye ile Mısır arasında medya alanında iş birliğinin geliştirilmesi ve medya bağlamında ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla ‘Medya Buluşmaları’ adlı programı gerçekleştirdi.

Başkent Kahire’de gerçekleştirilen programa, YEE Kültürel Diplomasi Akademisi Koordinatörü Dr. Melih Barut, Kahire YEE Koordinatörü Emin Boyraz, Türkiye’den ve Mısır’dan çok sayıda basın mensubu katıldı.

İki ülkenin saygın medya kuruluşlarından seçkin isimlerin bir araya getirildiği ‘Medya Buluşmaları’nda Türkiye ve Mısır’ın medya alanındaki ilişkileri, gelecek dönemde yapılması planlanan iş birlikleri ve gelecek dönemde iki ülke arasındaki medya ilişkilerini ileri seviyelere taşıyacak atılımlar ele alındı.

Programda, Türk ve Mısırlı medya mensupları, iki ülkenin birbirini daha yakından tanıması ve medya ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla fikirleri sunuldu. Kültürel alışverişin artırılması, ortak projelerin geliştirilmesi, sürdürülebilir bir iletişim platformunun kurulması kararı alındı.

“BU BULUŞMANIN İKİLİ İLİŞKİLERE KATKI SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Kahire YEE Koordinatörü Emin Boyraz, programda yaptığı konuşmada Enstitünün iki ülke arasındaki medya ilişkilerinin güçlendirilmesine katkıda bulunduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mısır ziyaretindeki basın toplantısında Kahire’deki merkezin dünya çapında en yoğun ilginin gösterildiği merkez olduğunu söyleyen Koordinatör Boyraz, “Türkiye’ye, Türk kültürüne ve Türkçeye gösterilen yoğun ilgi Türkiye ile Mısır arasında derin bağların olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle iki ülke arasındaki ilişkilerden bahsederken kültür de önemli bir başlık olarak ortaya çıkıyor. Türk ve Mısırlı medya mensuplarıyla yaptığımız bu buluşmanın faydalı olacağını ve ikili ilişkilere katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Yunus Emre Enstitüsü, 14 yıldır Mısırlı kardeşlerimize açılan bir kapı niteliğinde. Bu kapı Mısırlı medya mensuplarımıza da sonuna kadar açık” diye konuştu.

YILLAR SONRA İLK KEZ TÜRKİYE VE MISIR’IN MEDYA MENSUPLARI BİR ARAYA GELDİ

Koordinatör Boyraz, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fettah Es-Sisi’nin Türkiye ziyareti öncesinde düzenlenen medya buluşmaları programının uzun yıllar sonra ilk kez Kahire YEE tarafından gerçekleştirildiğini ifade ederek ‘Medya Buluşmaları’ programının kültürel diplomasi zemininde gerçekleştirilen önemli faaliyetler arasında yer aldığına dikkat çekti.

“TARİHSEL VE KÜLTÜREL ÇERÇEVEDE YAPILACAK ÇOK İŞİMİZ VAR”

YEE Kültürel Diplomasi Akademisi Koordinatörü Dr. Melih Barut, ‘Medya Buluşmaları’ adlı program serisinin 7. kez düzenlendiğini belirterek “Bugüne kadar Mısır hakkında yazılanları üst üste koyduğumuzda şu kanaate varıyoruz. Mısır bizim için özel bir ülke. Tarihsel ve kültürel çerçevede yapılacak çok işimiz var. Küçük bir araştırma yapıldığında Türkiye’ye siyasi ve kültürel anlamda yön veren isimlerin Mısır’dan geçtiğini görüyoruz. Bu isimler arasında İstiklal Marşımızın Yazarı Mehmet Akif Ersoy, hiciv ustası Neyzen Tevfik ve neredeyse ilk dönem Türkiye-Mısır ilişkilerine yön veren Evliya Çelebi gibi özel isimler yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Yavuz Donat, 1926 yılında Türkiye’nin Mısır ile diplomatik ilişkilerinin tesis edildiğini ve 90 Mısırlı öğrencinin Türkiye’ye geldiğini ifade etti. Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin unutulmaz olduğunu dile getiren Donat, “Bozulmaz dostluk devam etmektedir” diye konuştu.

İki oturumda gerçekleşen Medya Buluşmalarında, 'Türkiye-Mısır Arası İkili Medya İlişkileri' ve 'Türkiye ve Mısır Arası İkili İlişkilerin Geliştirilmesinde Medyanın Toplumları Birbirlerine Yakınlaştırıcı Gücü' başlıkları ele alındı.

'Medya Buluşmaları' programının ardından Türk medya mensupları Türkçe kurslarına en fazla başvuru alan temsilcilikler arasında yer alan Kahire YEE’de Türkçe öğrenen kursiyerlerle bir araya geldi.

Enstitüde ayrıca gazeteci Yavuz Donat’ın katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşinin ardından Yavuz Donat’ın 'Off the Record' adlı kitabının imza töreni düzenlendi.

Programın son bölümünde Kahire Büyükelçiliği tarafından ‘Türk Mutfağı Haftası’ kapsamında Türk ve Mısırlı medya mensuplarının katılımıyla Türk kahvaltısının ikram edildiği özel bir etkinlik düzenlendi.

MEDYA BULUŞMALARI PROGRAM SERİSİ

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkiye’den ve diğer ülkelerden saygın medya kurumlarının önde gelen mensuplarının bir araya getirildiği stratejik iletişimi odak noktasına alan ‘Medya Buluşmaları’ adlı program serisi Bosna Hersek, Sırbistan, Arnavutluk, Romanya, Venezuela ve Meksika’da gerçekleştirildi.