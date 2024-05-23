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İstanbul Gençlergücüspor deplasmanda kazandı

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İstanbul Gençlergücü Spor Gaziosmanpaşa Deplasmanında Son Dakika Golüyle Maçı 5-4 Kazandı

İstanbul Gençlergücüspor deplasmanda kazandı mask
İstanbul Gençlergücüspor deplasmanda kazandı
İstanbul Gençlergücüspor deplasmanda kazandı
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Kazımkarabekir Mevlanaspor İstanbul Gençlergücüspor maçında deplasman takımı maça hızlı başlayan taraf oldu. Dakika 13’de savunmanın yaptığı hatayı değerlendirdi Diyar Önal skoru 1-0 yaptı. Dakika 17’de deplasman takım İstanbul Gençlergücüspor Diyar Önal’ın attığı golle maçı 2-0 yaptı. Ev sahibi takım maçın 30’uncu dakikasında Murat Gündoğdu attığı golle skoru 2-1 yaptı. 36’ıncı dakikada Yavuz Genç attığı golle skoru 3-1 yaptı. 39’uncu dakikada Diyar Önal attığı golle Hatrrick skoru 4-1 yapan isim oldu. 44’üncü dakikada ev sahibi takım Burak Balıkın attığı gole skoru 4-2 yaptı ve ilk yarının skorunu belirledi.

İkinci yarısında seyir sevki yüksek ve kaliteli geçen maçta ev sahibi takım Kazımkarabekir Mevlanaspor maça ağırlığını koydu. İkinci yarı 58’inci dakikada Berkun Yetişkin attığı golle skoru 4-3 yaptı. 62’inci dakikada Murat Gündoğdu savunmanın ve kalecinin yaptığı hatayı iyi değerlendirdi ve skoru 4-4 yaptı. 71’inci dakikada Yavuz Genç takımın golcüsü savunmanın arkasına atılan topda kaleciyide çalımlayarak attığı gole skoru 5-4 yaptı ve maçın skorunu belirleyen isim oldu. İstanbul Gençlergücü spor deplasmandan 3 puanla dönen taraf oldu.

İstanbul Gençlergücüspor kulübü başkanı Özgür Subaşı yaptığı açıklamada "İlk yarı 4-2 önde olduğumuz maçta maçın ikinci yarısı savunma ve kalecimizin yaptığı hatalarla skor bi anda 4-4 oldu. Ama maçtan kopmayan ve sahada 90 dakika mücadele eden oyuncularımız maçın son dakikalarında attığımız golle skoru 5-4 yaptı. Kazımkarabekir Mevlanaspor kulübü çok değerli Murat Elçi başkanımıza yöneticilerine, takımın teknik direktörü ve sahada mücadele eden tüm takım sporcularına bizlere gösterdiği misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sahada mücadele eden tüm takım oyuncularımızı kutlar başarılar dileriz" dedi.

İstanbul Gençlergücüspor deplasmanda kazandı

İstanbul Gençlergücüspor deplasmanda kazandı

İstanbul Gençlergücüspor deplasmanda kazandı

# Yüksek, Son, İstanbul

23 May 2024 - 15:51 - NEWS

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