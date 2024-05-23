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Bursa'da dolu yağdı

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BURSA'da, Meteoroloji'nin yaptığı, ‘sarı’ kodlu uyarının ardından, Yenişehir ilçesinde dolu yağdı. Yağışlar özellikle ekili alanları olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün y...

Bursa'da dolu yağdı mask
Bursa'da dolu yağdı
Bursa'da dolu yağdı
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BURSA'da, Meteoroloji'nin yaptığı, ‘sarı’ kodlu uyarının ardından, Yenişehir ilçesinde dolu yağdı. Yağışlar özellikle ekili alanları olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son tahmin raporunda Bursa için ‘sarı’ kodlu uyarı verildi. Sağanak beklenen Bursa'nın Yenişehir ilçesinde başlayan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezindeki halkın otobüs durakları ile iş yerlerine sığındığı dolu yağışı bir süre sonra yerini yağmura bıraktı. Dolu ve sağanak özellikle ekili arazilerde zarara yol açtı. Bursa Valiliği'nin 'sarı kodlu uyarıda bulunduğu yağışların, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, Gürsu, Kestel, Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve İnegöl’de de etkili olması bekleniyor. Yağışların 24 Mayıs saat 06.00'ya kadar devam edeceği, metrekareye de 21-50 kilogram yağış düşmesinin beklendiği belirtildi.

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23 May 2024 - 15:52 DHA Bursa- Gündem

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