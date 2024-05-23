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Pençe- Kilit şehidi, Iğdır'da son yolculuğuna uğurlandı

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PENÇEKilit Operasyon bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba (26), memleketi Iğdır’da ...

Pençe- Kilit şehidi, Iğdır'da son yolculuğuna uğurlandı mask
Pençe- Kilit şehidi, Iğdır'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe- Kilit şehidi, Iğdır'da son yolculuğuna uğurlandı
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PENÇE- Kilit Operasyon bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba (26), memleketi Iğdır’da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Bugün sabah saatlerinde askeri uçakla kente getirilen Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın cenazesi, öğlende Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi morgundan alınarak Asri Mezarlık’a götürüldü. Burada düzenlenen törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak protokol, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Zahit Demirel tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehit Zorba, yakınlarının gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Bakan yardımcısı Madak, tören boyunca şehidin annesi Hanım Zorba'yı yalnız bırakmadı.

23 May 2024 - 15:27 DHA - Gündem

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