Alanya’da engelsiz trafik için farkındalık broşürleri dağıtıldı

HÜKÜMET Meydanı ve çevresindeki caddelerde gerçekleştirilen etkinliğe, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Belediye CHP'Lİ Meclis Üyeleri Halime Dim Ceylan ve Ufuk Aras Solmaz, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan ile Engelsiz Kent Meclisi Üyeleri katıldı. Engelli park yerlerine ve kaldırımlara hatalı park eden araçlara, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefleyen bilinçlendirme çalışmalarının bir parçası olarak uyarı broşürleri bırakıldı. Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, “Alanya’da engelsiz bir trafik için çalışmaya devam edeceğiz. Kurumlarımızla ve gönüllülerimizle işbirliği içinde daha erişilebilir bir kent yaratmak için çalışıyoruz. Engelli geçişlerine, yaya geçişlerine, kaldırım işgaline ve hatalı park eden araçlara yönelik farkındalık broşürlerimizi dağıtıyoruz” dedi.

PROJENİN AMACI ENGELLİ BİREYLERİN HAKLARINI KORUMAK

"Engelsiz Trafik Projesi", Alanya’da trafik düzenlemelerinin engelli bireyler için daha erişilebilir hale getirilmesini amaçlıyor. Engelli rampalarının ve geçişlerinin önündeki engellerin kaldırılması, yaya yollarının ve kaldırımların uygun hale getirilmesi gibi çalışmalar yapılıyor. Projenin, engelli bireylerin şehirde daha rahat hareket edebilmesi ve toplumsal duyarlılığın artırılması hedefiyle geniş bir katılım ve destek gördüğü belirtildi. Cadde ve sokaklarda hatalı park edilen araçlara uyarı broşürleri bırakılırken, vatandaşlar da engelli bireylerin haklarına saygı göstermeye davet edildi. Projeyle, kent genelinde düzenli olarak kontroller yapılarak, engelli bireylerin haklarına yönelik ihlallerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. (Alanya Belediyesi BÜLTEN)