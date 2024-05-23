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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Brunei, Somali ve İspanya büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Brunei Büyükel...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Brunei, Somali ve İspanya büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Brunei Büyükelçisi Noni Zurainah Haji ile Somali Büyükelçisi Fathudin Ali Muhammed ve İspanya Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho'yu kabul etti. Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sırasıyla güven mektuplarını sunarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

23 May 2024 - 15:05 DHA Ankara- Gündem

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