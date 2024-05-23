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Tavanı çöken nikah dairesinde inceleme yapan Başkan Gürel: İhmali olan varsa yasal işlem başlatacağız

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YALOVA'da, asma tavanının çökmesiyle 4 kişinin yaralandığı nikah dairesinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Gürel, "Teknik ekiplerimiz detaylı bir inceleme yapacak. Çıkacak rapor doğrultus...

Tavanı çöken nikah dairesinde inceleme yapan Başkan Gürel: İhmali olan varsa yasal işlem başlatacağız mask
Tavanı çöken nikah dairesinde inceleme yapan Başkan Gürel: İhmali olan varsa yasal işlem başlatacağız
Tavanı çöken nikah dairesinde inceleme yapan Başkan Gürel: İhmali olan varsa yasal işlem başlatacağız
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YALOVA'da, asma tavanının çökmesiyle 4 kişinin yaralandığı nikah dairesinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Gürel, "Teknik ekiplerimiz detaylı bir inceleme yapacak. Çıkacak rapor doğrultusunda suçu ya da ihmali olan varsa haklarında gerekli yasal işlemleri başlatacağız'' dedi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Kazım Karabekir Mahallesi'nde, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'ndeki nikah dairesinde meydana geldi. Nikah dairesinin asma tavanında meydana gelen çökme nedeniyle 2'si belediye personeli, 4 kişi hafif yaralandı. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçılar tarafından tedbir amaçlı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından inceleme talimatı veren Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, ilk olarak hastanede tedavi olan yaralıları ziyaret edip, durumları hakkında bilgi aldı. Gürel, daha sonra da Raif Dinçkök Kültür Merkezi'ne gidip inceleme yaptı. Konuyla ilgili rapor isteyen Başkan Gürel, "Teknik ekiplerimiz detaylı bir inceleme yapacaklar. Çıkacak rapor doğrultusunda suçu ya da ihmali olan varsa haklarında gerekli yasal işlemleri başlatacağız. Böyle bir olayın olması bizleri derinden üzdü. Çok şükür, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

23 May 2024 - 14:07 DHA Yalova- Gündem

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