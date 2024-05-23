Ağrı'ya dolu yağdı

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan dolu, ilçe merkezi ve bazı köyleri beyaza bürüdü.

İlçede, sabah erken saatlerde başlayan sağanak, yerini fındık büyüklüğünde doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika süren dolu, ilçe merkezi, bazı köyler ve Köse Dağı’nı beyaza bürüdü. Doluya hazırlıksız yakalananlar, şemsiyelerle korunmaya çalışırken, bazı kişiler ise iş yerlerine sığındı.