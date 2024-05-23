Alanyalı minik öğrenciler hünerlerini sergiledi

ALAADDİN Keykubat Üniversitesi ( ALKÜ) Alev Alatlı Konferans Salonu, geçtiğimiz günlerde renkli bir etkinliğe sanhe oldu. Parlayüksel İlkokulu 1-E sınıf öğretmeni Şule Uşaklıgil, "ALKÜ Eğitim Fakültesi Geleceğin Sınıf Öğretmenleri Topluluğu" öğrencileri ile 1-E Sınıfı öğrencilerini buluşturdu. Etkinliğe, Parlayüksel İlkokulu Okul Müdürü Şevket Aydoğmuş, Müdür Yardımcısı Kamil Arslan, ALKÜ Eğitim Fakültesi öğretim görevlileri Prof. Dr. Serdar Bulut, Dr. Aslı Yüksel, Dr. Sibel Dal ve ALKÜ Eğitim Fakültesi Geleceğin Sınıf Öğretmenleri Topluluğu öğrencileri katıldılar. Sahne hazırlıkları ve sahne arkası kulis çalışmalarında özveri ile çalışan topluluk öğrencileri, miniklerin heyecanlarına ortak oldular. Parlayüksel İlkokulu 1-E Sınıfı'nın minik öğrencileri, yıl boyunca öğrendikleri okuma ve yazma becerileri ile hazırladıkları şiir, müzikli oyun, dans, skeç ve jimnastik gösterilerini ailelerine sergilediler. Gösterinin ardından büyük alkış alan öğrenciler, sevinçlerini aileleri ile paylaştılar. Cemali AYDINOĞLU