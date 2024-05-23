MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde lise öğrencisiyken ailesiyle yaşadığı elektriği olmayan evde kaynak suyundan elde ettiği enerjiyle su ve güneşle çalışan elektrikli aletler yapan, kazandığı makine mühendisliğini birincilikle tamamlayan Ramazan Kargılı (22), bu kez de biber kıyma makinesi yaptı.

Köyceğiz ilçe merkezine 50 kilometre mesafedeki Kozluca mevkisinde yaşayan Ramazan Kargılı, 4 yıl önce evlerinin elektrik sorununu dinamo ile çözdü. Evin yakınındaki kaynak suyunun önüne yapılan depo dolduğunda bıraktığı suyla günde 4 saat evdeki lambaların yandığı bir düzenek kuran Kargılı'yı o dönem evinde ziyaret eden Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, yaptığı çalışmaları inceledi ve ekipman desteğinde bulundu. Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ardından Çankırı Karatekin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü birincilikle tamamlayan Ramazan Kargılı, bu kez biber kıyma makinesi yaptı. Kargılı'nın patentini aldığı makine biber kıyıyor, patlıcan doğruyor, kuru bakliyatların kabuklarını ayıklıyor, bileme ve zımparalama yapıyor.

'KENDİMİZE ÖZGÜ ÜRÜNLERİ YAPMA ZAMANI GELDİ'

Kargılı, daha 10 yaşındayken el fenerleri ve radyoların içini merak edip söktüğünü belirterek, "Bozduğum elektrikli aletlerin tamirini gerçekleştirdim. Her şeyin bir kalıba sıkıştırıldığını fark ettim. Avrupalıların yaptıklarını kullanıyoruz. Kendimize özgü ürünleri yapma zamanının geldiğini düşündüm. İlk olarak yoğurt dövme makinesi yaptım. Kendimi sürekli geliştirerek icatlarıma devam ettim. Evimizin elektriğini su gücü ile çalışan dinamo ile ürettim. Yeni icat ettiğim makine ise biber kıyıyor, patlıcan doğruyor ve kuru bakliyatların kabuklarını ayıklıyor. Bunların yanı sıra bileme ile zımparalama yapıyor. Patentini de aldım. Seri üretime geçerek halkımızın kullanımına sunacağım" diye konuştu.