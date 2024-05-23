Antalya'da yüksek nem ve toz taşınımı nedeniyle sis oluştu, görüş mesafesi düştü

ANTALYA'da sabah saatlerinde nemin yüzde 98'e ve yüzey toz konsantrasyonunun orta seviyeye ulaşmasıyla oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Yüksek katlı binalar, sisle kaplandı, falezlerden deniz görülemedi.

Kentte, sabah saatlerinde oluşan sis nedeniyle bazı mahallelerde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Saat 10.00 sıralarında hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 98'e yükseldi. Yüzey toz konsantrasyonu 98 mikrogram/metreküp ile 'orta' seviyeye ulaşan Antalya'da, toz taşınımı nedeniyle sis yüzeyde daha çok hissedildi. Görüş mesafesinin azalması sebebiyle 25 metre yüksekliğindeki falezlerden deniz zaman zaman görülmedi.

Yüksek katlı binalarda oturanlar, sisle kaplanan apartman balkonundan çevreyi gözlemledi. Konyaaltı Sahili ve varyant gibi alanlarda ise turistler sisle kaplanan deniz yüzeyini fotoğraf makineleriyle görüntüledi. Turistler kentin turistik yerlerinde hatıra fotoğrafı çekti. Kenti çevreleyen Beydağları sisten görülemedi.

Caddede yürüyenlerin bazıları tozdan rahatsız olmamak için ağız ve burnunu kapatarak tedbir aldı. Meteoroloji verilerine göre, sis ve bulutlu havanın gün boyu kentte etkili olması bekleniyor.