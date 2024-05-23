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İzmir'e dolu yağdı

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İZMİR kent merkezinde sağanak, Gaziemir ilçesinde ise kısa süreli dolu etkili oldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İzmir'de bugün havanın kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak y...

İzmir'e dolu yağdı mask
İzmir'e dolu yağdı
İzmir'e dolu yağdı
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İZMİR kent merkezinde sağanak, Gaziemir ilçesinde ise kısa süreli dolu etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İzmir'de bugün havanın kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini duyurdu. Kent merkezinde saat 11.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Gaziemir ilçesinde ise aynı saatlerde yağmurla karışık dolu görüldü. Dolu yaklaşık 15 dakika sürdü.

23 May 2024 - 12:42 DHA İzmir- Gündem

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