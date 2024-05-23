Antalya ve Alanya'da kiracılar diken üstünde: Kiralar yeniden uçacak

3 yıldır aşamalı olarak fahiş rakamlara yükselen ev kiralarına devletin yüzde 25 sınırı koyması sonucu kademeli olarak yeniden normalleşmeye doğru ilerleyen fahiş kira sorunu yeniden hortlamaya başladı.
Yaz aylarının girmesi, yabancıların uzun süreli ev kiralamaları ve mülk alımlarında yükselişin başlaması ve devletin yüzde 25 sınırını kaldıracağını açıklaması ile birlikte kira fiyatları yeniden yükselişe geçti.
Rakamların bu şekilde seyretmesinin büyük sorunların başlamasına gebe olduğunu söyleyen kiracılar devleti yeni konut yapımları ve yabancıya konut satışının durdurulması konusunda acil tedbir almaya davet etti.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.