Antalya ve Alanya'da kiracılar diken üstünde: Kiralar yeniden uçacak

3 yıldır aşamalı olarak fahiş rakamlara yükselen ev kiralarına devletin yüzde 25 sınırı koyması sonucu kademeli olarak yeniden normalleşmeye doğru ilerleyen fahiş kira sorunu yeniden hortlamaya başladı.

Yaz aylarının girmesi, yabancıların uzun süreli ev kiralamaları ve mülk alımlarında yükselişin başlaması ve devletin yüzde 25 sınırını kaldıracağını açıklaması ile birlikte kira fiyatları yeniden yükselişe geçti.

Rakamların bu şekilde seyretmesinin büyük sorunların başlamasına gebe olduğunu söyleyen kiracılar devleti yeni konut yapımları ve yabancıya konut satışının durdurulması konusunda acil tedbir almaya davet etti.