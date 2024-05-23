Otomobilde rekabet büyüyor: Hyundai'den şok indirim geldi

Hyundai, elektrikli Kona modelinin fiyatını şimdiye kadar görülmemiş bir indirimle 1.399.000 TL’ye düşürdü! Liste fiyatı 1.499.000 TL olan bu araç, şu anda en cazip elektrikli modeller arasında yer alıyor. Advance donanım seviyesiyle birlikte gelen 48,4 kWh’lik versiyon, 156 PS (115 kW) güç sağlayarak 377 km menzil sunuyor. Ayrıca, 100 kW DC hızlı şarj ile Kona Elektrik, sadece 41 dakikada yüzde 10’dan 80’e şarj olabiliyor. 11 kW AC şarjla ise pilini tamamen doldurmak için 4 saat 55 dakika yeterli.

Bu indirimle birlikte Hyundai, Ioniq5 ve Ioniq 6 modellerinde de %10’luk ÖTV avantajını müşterilere sunuyor.