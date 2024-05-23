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Keşan'da dolu ve sağanak etkili oldu

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METEOROLOJİ'nin yağış uyarısının ardından Edirne’nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.Hava sıcaklığının 19 derece olduğu Keşan'da, saba...

Keşan'da dolu ve sağanak etkili oldu mask
Keşan'da dolu ve sağanak etkili oldu
Keşan'da dolu ve sağanak etkili oldu
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METEOROLOJİ'nin yağış uyarısının ardından Edirne’nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 19 derece olduğu Keşan'da, sabah saatlerinde dolu ve yağmur başladı. Dolu ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına ve pasaj girişlerine sığındı.

Yağışın aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.

23 May 2024 - 12:23 DHA Edirne- Gündem

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