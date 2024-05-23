SAĞLIK Bakanlığı tarafından düzenlenen “ Bebek Dostu Hastane” ve “Bebek Dostu Yeni Doğan Yoğun Bakım” denetimlerinden başarıyla geçen Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Doç. Dr. Yılmaz Güler ve yönetim ekibi; denetime tabi tutulan ünitelerin birim sorumluları ile toplantıda bir araya geldi. Denetimin değerlendirildiği toplantı sonrası Başhekim Doç. Dr. Güler, birim sorumlularına tüm ekip çalışanları adına teşekkür belgesi verdi. Doç. Dr. Yılmaz Güler, “Bu denetimler sayesinde hastanemizden alınan sağlık hizmetlerinde eksiklerimizi ve doğrularımızı görebilmekte ve ona göre değerlendirmekteyiz. Hastanemizin aldığı bu puan tüm personelimizin özverili çalışmalarının yansımasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle hastanemiz adına emek harcayan tüm çalışanlarımıza gönülden teşekkür ederek onlara teşekkür belgesi taktim etmek istedik“ diye konuştu. (Alanya EAH/BÜLTEN)
- Eğitim
Alanya EA Hastanesi’nde sağlık personeline denetim teşekkürü
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen “Bebek Dostu Hastane” ve “Bebek Dostu Yeni Doğan Yoğun Bakım” denetimi sonrasında tüm birim ve bölümlerin sorumluları ile bir araya geldi ve özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ederek belge takdim etti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.