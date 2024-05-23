Alanya’da 16 araç trafikten men edildi

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı 21- 22 Mayıs 2024 tarihleri arasında kentte genel trafik uygulamaları yaptı. Yapılan uygulamalarda; 2 bin 293 araç kontrol edildi. Kontrol edilen 243 araca cezai işlem uygulanırken 16 araç ise trafikten men edildi. (Toygar DİM)