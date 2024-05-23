23 May 2024 - 12:18- Asayiş G:

Alanya’da 16 araç trafikten men edildi

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Alanya’da denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri kendi sorumluluk sahasında gerçekleştirdikleri uygulamalarda 2 bin 293 aracı denetlediler

23 May 2024 - 12:18 - Asayiş

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