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Dron gören masum köylülerin komik anları: Uzaylılar bastı sandılar

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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Karaman'dan kaydedilen görüntülerde hayatlarında ilk kez drone gören iki vatandaşın korkudan koşmaya başladıkları anlar yer aldı.

Dron gören masum köylülerin komik anları: Uzaylılar bastı sandılar mask
Dron gören masum köylülerin komik anları: Uzaylılar bastı sandılar
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Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde iki vatandaşın ilk kez drone ile karşılaştıkları anlar yer aldı. 'Dronedan korkan iki amca panikle koşmaya başladı' notuyla paylaşılan gönderide vatandaşların önce el salladığı ardından ise koşmaya başladıkları görüldü. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "UFO mu sandılar acaba?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Dayı hem korkuyor hem el sallıyor" yorumunu yaptı.

Dron gören masum köylülerin komik anları: Uzaylılar bastı sandılar

Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Yaşlı başlı insanlar belli ki korkmuşlar drone ne bilmek zorunda değiller" yorumunda bulundu.

Dron gören masum köylülerin komik anları: Uzaylılar bastı sandılar

# Bir, Yer, Sosyal, başladı

23 May 2024 - 12:12 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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