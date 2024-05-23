Dron gören masum köylülerin komik anları: Uzaylılar bastı sandılar

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde iki vatandaşın ilk kez drone ile karşılaştıkları anlar yer aldı. 'Dronedan korkan iki amca panikle koşmaya başladı' notuyla paylaşılan gönderide vatandaşların önce el salladığı ardından ise koşmaya başladıkları görüldü. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "UFO mu sandılar acaba?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Dayı hem korkuyor hem el sallıyor" yorumunu yaptı.

Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Yaşlı başlı insanlar belli ki korkmuşlar drone ne bilmek zorunda değiller" yorumunda bulundu.