H.A'NIN (37) kullandığı 07 NJR 78 plakalı kamyonet, Alara Mahallesi'nde yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, araçta bulunan Hasan Güngör'ün (73) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü H.A. ile araçtaki E.G. (65) ve Y.A.A. (2) hastaneye kaldırıldı. Araçtan çıkarılan Güngör'ün cenazesi, Alanya Belediyesi morguna gönderildi. (AA)
- Asayiş
Alanya’da feci kaza can aldı! Uçuruma yuvarlanan kamyonet için ekipler seferber oldu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.