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Alanya’da feci kaza can aldı! Uçuruma yuvarlanan kamyonet için ekipler seferber oldu

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Alanya’da kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Alanya’da feci kaza can aldı! Uçuruma yuvarlanan kamyonet için ekipler seferber oldu mask
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H.A'NIN (37) kullandığı 07 NJR 78 plakalı kamyonet, Alara Mahallesi'nde yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, araçta bulunan Hasan Güngör'ün (73) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü H.A. ile araçtaki E.G. (65) ve Y.A.A. (2) hastaneye kaldırıldı. Araçtan çıkarılan Güngör'ün cenazesi, Alanya Belediyesi morguna gönderildi. (AA)

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23 May 2024 - 11:59 - Asayiş

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