Bağcılar Belediyesi'nden ilçedeki STK'lara destek

Bağcılar Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren 9 derneğe İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Genel Müdürlüğü'ne proje yazmaları için destek verdi. Sivil toplum kuruluşları tarafından İçişleri Bakanlığının PRO-DES ismindeki proje sistemine eğitim, kültür-sanat ve spor başta olmak üzere afet bilinci, tarihi ve kültürel değerlerinin korunması, şehit yakınları ve gazilerin desteklenmesi gibi pek çok alanda proje yazıldı. Bu başlıklarda yazılan projelerin değerlendirme süreci sonrası 6 dernek bakanlıktan hibe almaya hak kazandı.

Değerlendirme süreçleri tamamlanan Mahmutbey Selanikliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği, İstanbul Bağcılar Zonguldaklılar Derneği, Güneşli Balkan Türkleri Dayanışma Derneği, Kargı ve Köyleri Dayanışma ve Kültür Derneği, Ev Hanımları Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Ordu İli Kabataş İlçesi Elbeyliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin protokol sözleşmeleri Sivil Toplum Merkezi'nde gerçekleşen törenle imzalandı. Diğer 3 derneğin başvuru süreçleri de hala devam ediyor.

EV KADINLARI ENGELLİLER DE UNUTULMADI

Derneklerin farklı konularda yazdığı projeler arasında eğitimde fırsat eşitliği sunmak, ev hanımlarının kişisel gelişim ve istihdam imkanları hakkında farkındalık kazanmasını sağlamak ve engelli vatandaşların afet bilinci konusunda entegrasyonunu kolaylaştırmak gibi başlıklar yer alıyor. Hayata geçirilecek projelerle toplumun her kesimine ulaşılması hedefleniyor.

"KATALİZÖR GÖREVİ GÖRMEYİ ÖNEMSİYORUZ"

Bağcılar'ın tüm değerlerini işin içine katan ve onların bu anlamda sürece dahil olmasını önemseyen bir yapıya sahip olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Belediye olarak bir katalizör görevi görmeyi önemsiyoruz. Bu anlayışla bakanlığımızdan önemli bir bütçeyi Bağcılar'ımızdaki Sivil Toplum Kuruluşlarımıza kazandırdık. Bunlar önemli, sembolik desteklerdir. Bizler de bunların üzerine ilaveten desteklerimizle sürece katkı sunacağız. Bu önemli bir başlangıçtır. Bundan sonraki süreçte Avrupa Birliği projelerimizle, başka başlıklarla her türlü çalışmalarla derneklerimizin yanında olacağız. Başta İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya olmak üzere tüm derneklerimize katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.