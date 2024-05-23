IBAN İLE ÖDEME İHBARINA İKRAMİYE! 189’u Arayın ödeme alın!

Yazılım uzmanı Mithat Yurdakul’un aktardığına göre, yeni dönemde IBAN’la ödeme talep eden ve fatura kesmeyen esnaf için mesajlaşma programları ve sosyal medya üzerinden şikayet alınacak. Vatandaşlar, internet üzerinden belgeli ihbarlarını iletebilecekler ve kayıtdışı şüphesi bulunan e-ticaret siteleri ile ticari araçlar için de şikayette bulunabilecekler. İhbarları değerlendirilen vatandaşlar ise ikramiye hakkı kazanacaklar.
Güncel Şikayet Kanalları
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın duyurusuna göre, Gelir İdaresi’nin resmi internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi hizmetleri güncellenirken, vergi ihbarı için yeni kanallar da devreye alındı. BİP üzerinden vergi ihbarı servisi, X ve Instagram ihbar hesapları ile WhatsApp ihbar hattı açıldı. Vatandaşlar, şikayetlerini DM yoluyla “gibihbar” hesaplarına iletebilecekleri gibi, 0552 189 0 189 numaralı WhatsApp hattına da ihbar ve şikayetlerini gönderebilecekler.
İhbar İkramiyesi ve Denetim Süreci
Yapılan ihbarlar sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporlarına göre tahakkuk eden vergi ve vergi ziyaı cezasının yüzde 10’u tutarındaki ihbar ikramiyesi, vatandaşlara ödenecek. İhbarları denetleyecek ekipler sahada incelemeler yaparak tespit edilen ihlaller için cezaları uygulayacaklar. İhbar ikramiyesi ödemeleri için vatandaşların IBAN numaralarını sisteme girmeleri gerekmektedir.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.