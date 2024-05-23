IBAN İLE ÖDEME İHBARINA İKRAMİYE! 189’u Arayın ödeme alın!

Yazılım uzmanı Mithat Yurdakul’un aktardığına göre, yeni dönemde IBAN’la ödeme talep eden ve fatura kesmeyen esnaf için mesajlaşma programları ve sosyal medya üzerinden şikayet alınacak. Vatandaşlar, internet üzerinden belgeli ihbarlarını iletebilecekler ve kayıtdışı şüphesi bulunan e-ticaret siteleri ile ticari araçlar için de şikayette bulunabilecekler. İhbarları değerlendirilen vatandaşlar ise ikramiye hakkı kazanacaklar.

Güncel Şikayet Kanalları

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın duyurusuna göre, Gelir İdaresi’nin resmi internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi hizmetleri güncellenirken, vergi ihbarı için yeni kanallar da devreye alındı. BİP üzerinden vergi ihbarı servisi, X ve Instagram ihbar hesapları ile WhatsApp ihbar hattı açıldı. Vatandaşlar, şikayetlerini DM yoluyla “gibihbar” hesaplarına iletebilecekleri gibi, 0552 189 0 189 numaralı WhatsApp hattına da ihbar ve şikayetlerini gönderebilecekler.

İhbar İkramiyesi ve Denetim Süreci

Yapılan ihbarlar sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporlarına göre tahakkuk eden vergi ve vergi ziyaı cezasının yüzde 10’u tutarındaki ihbar ikramiyesi, vatandaşlara ödenecek. İhbarları denetleyecek ekipler sahada incelemeler yaparak tespit edilen ihlaller için cezaları uygulayacaklar. İhbar ikramiyesi ödemeleri için vatandaşların IBAN numaralarını sisteme girmeleri gerekmektedir.