DÜŞÜK KPSS PUANIYLA BAKANLIĞA PERSONEL ALIMI!

Adalet Bakanlığı Personel Alımları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Adalet Bakanlığı, 81 ildeki çeşitli kurumlarında personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımlarda dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şöyle:

Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.

Kamu haklarından mahrum edilmemiş olmalılar ve görevlerini engelleyecek sağlık sorunları bulunmamalı.

Güvenlik ve arşiv soruşturmalarından olumlu sonuç alınması gerekiyor.

Erkek adayların askerlikle ilişiği olmamalı ve herhangi bir suç kaydı bulunmamalı.

KPSS puanı en az 70 olmalı ve kadroya göre lise, ön lisans veya lisans şartlarını taşımalılar.

Yaş aralığı 30 veya 35 arasında olmalı.

Alımlar şu kadrolarda gerçekleşecek:

Zabıt Katibi

Mübaşir

Koruma ve güvenlik görevlisi

İşaret dili tercümanı

Şoför

Aşçı

Hizmetli

İnfaz ve koruma memuru (İKM)

Büro personeli ( ceza infaz kurumu kâtibi)

Gemi Adamı

Hemşire

Sağlık Memuru

Teknisyen

Kaloriferci

Psikolog

Öğretmen

Sosyal Çalışmacı

Veteriner

Mühendis

Diyetisyen

Fizyoterapist

İcra Katibi

İstatistikçi

Tekniker

Bu fırsatları değerlendirmek isteyen adaylar, başvuru şartlarını detaylı olarak inceleyebilir ve Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden başvuru yapabilirler.