DÜŞÜK KPSS PUANIYLA BAKANLIĞA PERSONEL ALIMI!

Adalet Bakanlığı Personel Alımları Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Adalet Bakanlığı, 81 ildeki çeşitli kurumlarında personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımlarda dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şöyle:
Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.
Kamu haklarından mahrum edilmemiş olmalılar ve görevlerini engelleyecek sağlık sorunları bulunmamalı.
Güvenlik ve arşiv soruşturmalarından olumlu sonuç alınması gerekiyor.
Erkek adayların askerlikle ilişiği olmamalı ve herhangi bir suç kaydı bulunmamalı.
KPSS puanı en az 70 olmalı ve kadroya göre lise, ön lisans veya lisans şartlarını taşımalılar.
Yaş aralığı 30 veya 35 arasında olmalı.
Alımlar şu kadrolarda gerçekleşecek:
Zabıt Katibi
Mübaşir
Koruma ve güvenlik görevlisi
İşaret dili tercümanı
Şoför
Aşçı
Hizmetli
İnfaz ve koruma memuru (İKM)
Büro personeli ( ceza infaz kurumu kâtibi)
Gemi Adamı
Hemşire
Sağlık Memuru
Teknisyen
Kaloriferci
Psikolog
Öğretmen
Sosyal Çalışmacı
Veteriner
Mühendis
Diyetisyen
Fizyoterapist
İcra Katibi
İstatistikçi
Tekniker
Bu fırsatları değerlendirmek isteyen adaylar, başvuru şartlarını detaylı olarak inceleyebilir ve Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden başvuru yapabilirler.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.