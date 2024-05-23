23 May 2024 - 11:12- Gündem G:

Yeni Alanya, Halk TV'nin gündemindeydi

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Yeni Alanya bugünkü manşetiyle bir kez daha milyonlara ulaştı

Yeni Alanya, Halk TV'nin gündemindeydi
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Yeni  Alanya, manşetiyle bir kez daha Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah'ın gündemi oldu. Milyonlara ulaşan Yeni Alanya, bugünkü manşetinde Saray Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın bodrum katındaki temel kirişlerinin kesilmesini ve belediyenin hızla müdahale etmesini gündeme getirdi.

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23 May 2024 - 11:12 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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