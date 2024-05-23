Yeni Alanya, Halk TV'nin gündemindeydi

Yeni Alanya, manşetiyle bir kez daha Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah'ın gündemi oldu. Milyonlara ulaşan Yeni Alanya, bugünkü manşetinde Saray Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın bodrum katındaki temel kirişlerinin kesilmesini ve belediyenin hızla müdahale etmesini gündeme getirdi.

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