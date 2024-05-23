TOGG T10X’TE SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI UZATILDI!

Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg’a olan ilgi her geçen gün artıyor. Togg’un T10X modelindeki sıfır faiz kampanyası, 26 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu kampanya kapsamında, Togg T10X akıllı cihazını almak isteyenler 800 bin liraya kadar yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabilecekler.

Togg T10X modeli, beklemeden, kurasız ve hızlı teslimat avantajıyla yeni sahiplerine sunulacak. Bu fırsatı kaçırmamak için kampanya detaylarını yakından takip etmekte fayda var.