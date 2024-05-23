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TÜİK: Yapı ruhsatı verilen yüz ölçümü yüzde 33,4 arttı

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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın birinci çeyreğinde (Ocak-Mart 2024), belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yüz ölçümünün yüzde 33,4, yapı kullanma izin belgesi (iskan) verilen yüz ö...

TÜİK: Yapı ruhsatı verilen yüz ölçümü yüzde 33,4 arttı mask
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın birinci çeyreğinde (Ocak-Mart 2024), belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yüz ölçümünün yüzde 33,4, yapı kullanma izin belgesi (iskan) verilen yüz ölçümünün yüzde 45,3 arttığını açıkladı.

TÜİK, birinci çeyrek yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre; bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı birinci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 19,9, daire sayısı yüzde 35,5 ve yüz ölçümü yüzde 33,4 arttı. Belediyeler tarafından birinci çeyrekte yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüz ölçümü 36,1 milyon metrekareyken; bunun 18,5 milyon metrekaresi konut, 10 milyon metrekaresi konut dışı ve 7,6 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre, en yüksek yüz ölçümü payına 23,3 milyon metrekareyle 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,6 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.

İSKAN VERİLEN BİNALARIN YÜZ ÖLÇÜMÜ YÜZDE 45,3 ARTTI

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı birinci çeyreğinde belediyeler tarafından iskan verilen bina sayısı yüzde 41,2, daire sayısı yüzde 38,5 ve yüz ölçümü yüzde 45,3 arttı. Birinci çeyrekte iskan verilen binaların toplam yüz ölçümü 36,7 milyon metrekareyken; bunun 19,9 milyon metrekaresi konut, 8,9 milyon metrekaresi konut dışı ve 7,9 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. İskan verilen binaların kullanma amacına göre, en yüksek yüz ölçümü payına 25,2 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,5 milyon metrekare ile 1 daireli binalar izledi.

23 May 2024 - 11:02 DHA Ankara- Gündem

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