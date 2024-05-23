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Bakan Bayraktar: Fatih Sondaj Gemimiz, 'Göktepe-2' kuyusunda sondaja başladı

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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fatih Sondaj Gemisi'nin, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda 'Göktepe-2' adı verilen kuyuda sondaj çalışmalarına başladığını açıkladı.Bak...

Bakan Bayraktar: Fatih Sondaj Gemimiz, 'Göktepe-2' kuyusunda sondaja başladı mask
Bakan Bayraktar: Fatih Sondaj Gemimiz, 'Göktepe-2' kuyusunda sondaja başladı
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fatih Sondaj Gemisi'nin, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda 'Göktepe-2' adı verilen kuyuda sondaj çalışmalarına başladığını açıkladı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz'de yeni keşiflere yelken açıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası'nda 'Göktepe-2' adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Bir taraftan üretimi artırırken, diğer yandan yeni sahalarda aramalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

23 May 2024 - 11:02 DHA Ankara- Gündem

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