Zeynep’in doğduğundan beri kesilmeyen saçları 160 santim oldu

BOLU’da ortaokul öğrencisi Zeynep Naz Satır’ın (14) doğduğundan beri hiç kesilmeyen saçları, kendi boyuyla eşit uzunluğa,160 santime ulaştı. Zeynep Naz Satır, “İlgi çekiyor bayağı. Bir ara kestirmeyi düşünmüştüm aslında ama o benim artık bir parçam gibi. Kestirebileceğimi düşünmüyorum, kesmeyi düşünmüyorum. İnsanlar çok beğeniyor genelde. Çok yakıştığını söylüyorlar. Ben de mutlu oluyorum” dedi.

Bolu’da ortaokul öğrencisi Zeynep Naz Satır’ın saçları doğduğu günden bu yana hiç kesilmedi. Annesi Gülten ve babası Mustafa Satır, Zeynep’in 14 yıldır kesilmeyen saçlarının uzunluğunu ölçtü. Ailenin ölçümüyle Zeynep’in kendi boyuna eşit uzunluktaki saçlarının 160 santime ulaştığı görüldü.

'İNSANLAR ÇOK BEĞENİYOR'

Uzun saçlarının çevresi tarafından ilgi gördüğünü belirten Zeynep Naz Satır, “Bir ara kestirmeyi düşünmüştüm aslında ama o benim artık bir parçam gibi. Kestirebileceğimi düşünmüyorum, kesmeyi düşünmüyorum. İnsanlar çok beğeniyor genelde. Çok yakıştığını söylüyorlar. Ben de mutlu oluyorum. Güzel bir duygu” dedi.

‘DOĞDUĞUNDAN BERİ HİÇ KESMEDİK’

Gülten Satır ise kızının saçlarıyla özel olarak ilgilendiğini belirterek, “Kızımın saçları için çeşitli yağlar, vitaminler kullanıyorum. Bir de keratin kullanıyorum, başka da bir bilgim yok beslemeyle alakalı. Doğduğunda ben kendi kendime bir söz verdim. Okula gidene kadar kestirmeyecektim. Okuldan sonra da kendi kararını kendi versin dedim. Bu sefer o vazgeçmedi kestirmekten ve bugüne geldik. Doğduğundan beri hiç kesmedik. Bundan sonra da benim için de çok zor, onun için de çok zor. Bizim bir parçamız oldu. Alışkanlık haline geldi. Bakalım devamında ne olacak?” diye konuştu.

‘SAÇINA BAYAĞI BİR BAĞLILIĞI VAR’

Mustafa Satır da kızının saçıyla bağ kurduğunu ifade ederek, “Annesinin bu konuda çok hakkı olduğunu düşünüyorum. Biz daha önce de ‘Kızım o kadar fazla büyütmene gerek yok’ dedik ama ne kadar dedikse de olmuyor. Annesi her sabah çok ilgili. Saçını örüyor, en az yarım saate yakın zaman harcıyor” diye konuştu.