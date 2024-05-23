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1 saat karşılığı 1 milyon Euro teklif ettiler

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Uzun süredir yurt dışında yaşayan ve zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme gelen Can Yaman'ın büyük bir hayran kitlesi var. Kendisine hayran olan Dubaili bir aile oyuncuyla tanışıp yemek yemek için bakın ne kadar teklif etti.

1 saat karşılığı 1 milyon Euro teklif ettiler mask
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Rol aldığı yapımlar için İtalya'da yaşamaya başlayan Can Yaman her hareketiyle olay oluyor. Son dönemde paylaşımlarıyla dikkat çeken Yaman kendisine yapılan eleştirilere "Bana akıl fikir verecek, beni eleştirecek konumda bile değilsiniz çünkü daha önce denenmemiş, denenmeye cesaret edilememiş şeyleri deniyorum" diyerek yanıt vermişti.

Büyük bir hayran kitlesi olan Can Yaman'a Dubaili bir aileden olay bir teklif geldi.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Dubaili bir aile, hayranı oldukları Can Yaman’la tanışıp yemek yemek için 1 milyon Euro teklif etti. Ancak Can Yaman bu teklifi reddetti.

Yaman'ın teklifi "Asla kabul etmem" diyerek reddettiği ve rahatsız edilmek istemediği ileri sürüldü.

# Bir, Son, için, etti

23 May 2024 - 10:07 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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