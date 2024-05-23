1 saat karşılığı 1 milyon Euro teklif ettiler

Rol aldığı yapımlar için İtalya'da yaşamaya başlayan Can Yaman her hareketiyle olay oluyor. Son dönemde paylaşımlarıyla dikkat çeken Yaman kendisine yapılan eleştirilere "Bana akıl fikir verecek, beni eleştirecek konumda bile değilsiniz çünkü daha önce denenmemiş, denenmeye cesaret edilememiş şeyleri deniyorum" diyerek yanıt vermişti.
Büyük bir hayran kitlesi olan Can Yaman'a Dubaili bir aileden olay bir teklif geldi.
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Dubaili bir aile, hayranı oldukları Can Yaman’la tanışıp yemek yemek için 1 milyon Euro teklif etti. Ancak Can Yaman bu teklifi reddetti.
Yaman'ın teklifi "Asla kabul etmem" diyerek reddettiği ve rahatsız edilmek istemediği ileri sürüldü.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.