Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu 1 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, şehit olan askerin adının Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba olduğunu açıkladı.
HASTANEDE ŞEHİT OLDU
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan acı gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu:
"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Mayıs 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Vedat ZORBA, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.