Ev sahiplerine kötü haber! Konut satışlarına sınırsız satış vergisi geliyor

Yükselen konut maliyetlerini kontrol altına almak ve ek gelir elde etmek için ev sahiplerine, özellikle de birden fazla mülke sahip olanlara yönelik bir dizi yeni vergi tedbiri geliyor. İktidar birden fazla konutu olanlara katlamalı emlak vergisi ve tapu harcı yükü getirmeye hazırlanıyor. Ayrıca konutunu beşinci yıldan sonra satanlardan da vergi alınmaya başlanması bekleniyor. Tedbirlerin Haziran 2024'te yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in ulaştığı vergi reformu taslağına göre, konut sahipleri ile konutu yatırım aracı olarak kullananların daha fazla vergi ödemelerine yol açacak düzenlemeler planlanıyor. Haziranın ilk haftasında TBMM’ye sunulması planlanan taslağa göre vergi değişiklikleri şöyle olacak:

Mevcut düzenlemeye göre, satın alınan konut 5 yıl elde bekletilip 5’inci yıldan sonra satılırsa vergi ödenmiyor. Bu konut ilk 5 yıl içinde satılırsa Maliye, değer artış kazancı üzerinden yüzde 15-40 oranında vergi alıyor. Yeni düzenleme ile 5 yıl istisnasının kaldırılması bekleniyor. Satın alınan evin üzerinden 5-10 hatta 50 yıl da geçse satıldığı gün değer artış kazancı hesaplanıp vergisi alınacak.

Taslak düzenleme ile konut alım satımında belediyeden alınan ve gerçek değerin altında kalan rayiç bedel uygulamasının kaldırılacağı ifade ediliyor. Konutların güncel piyasa değeri esas alınacağı, güncel değerlerin de ekspertiz raporlarıyla belirleneceği belirtiliyor.

Taslak düzenlemeyle birden fazla evi olanların ikinci, üçüncü ve diğer evlerinden daha yüksek oranlarda Emlak Vergisi alınması da öngörülüyor.

Kaynak: Karar