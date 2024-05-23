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Iğdır'a şehit ateşi düştü

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PENÇEKilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın (26) Iğdır'da oturan ...

Iğdır'a şehit ateşi düştü mask
Iğdır'a şehit ateşi düştü
Iğdır'a şehit ateşi düştü
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PENÇE- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın (26) Iğdır'da oturan baba ocağına acı haber verildi.

Iğdır'ın Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan Hanım- Mehmet Zorba çiftinin 7 çocuğundan biri olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, dün, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Zorba, yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Çocukları Vedat Zorba'nın şehadet haberini alan aile büyük üzüntü yaşadı.

Şehit babasının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki müstakil evi görevliler ve yakınları tarafından bayraklarla donatıldı. Şehit Zorba'nın cenazesi bugün Iğdır'da öğle namazı sonrası düzenlenecek törenle son yoluculuğuna uğurlanacak.

FOTOĞRAF

23 May 2024 - 08:46 DHA - Gündem

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