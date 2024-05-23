Kahve severlere üzen haber: Kallavi zam!

Gıda fiyatlarından yaşanan artıştan Türk kahvesi de nasibini aldı. 1 ay içerisinde Türk kahvesine yaklaşık yüzde 15 zam geldi.

Bu zamla birlikte Türk kahvesinin kilosu yaklaşık olarak 460 TL’den satışa sunuluyor. Eminönü esnafı ise gelen zammın döviz bazlı ve giderlerin yükselmesinden kaynaklı olduğunu savunuyor.

Alışveriş yapmaya gelen vatandaşların bir kısmı gıda enflasyonuna göre kahvedeki fiyat artışının doğal olduğunu dile getirirken, bazı vatandaşlar ise kahveye gelen zamdan şikayet ederek, geleneksel lezzetin tadının kaçtığını belirtti.

1 AYLIK ZAM YÜZDE 15

Türk kahvesi satışlarının iyi olduğunu belirten Eminönü esnafı Hüseyin Yavuzer, “Satışlar iyi olunca fiyatlarda yansıma oluyor. Yaklaşık 1 ay içerisinde yüzde 15 zam geldi. Tabi zam kahve içenleri etkilemiyor. Zam gelmeden önce kilo fiyatı 390 TL civarındaydı şu anda ise 460 TL. Kahve tüketimi çok fazla o yüzden zamlar etkilemiyor. Türk kahvesine gelen zammı döviz bazlı olmasını ve giderlere bağlıyoruz. Eskiden kilo şeklinde alıyordu vatandaş şimdi gram olarak almayı daha çok tercih ediyorlar. Taze çekilmiş kahve ile rafta satılan kahvenin arasında tazelik farkı vardır. Burası turistlik bölge o yüzden yabancılarda merak edip çok fazla alıyorlar” İfadelerini kullandı.

HERKESE GİDİYOR

Kahveye yapılan zammın doğal olduğunu dile getiren bir vatandaş, “Hayat genel olarak pahalı. Sonuçta bu kahvede bir zevk meselesidir. Kahve her keseyi hitap ediyor, o yüzden kilo ile alma şartı yok gram olarak alabiliyorsunuz. Ben her sene alıyorum. Hediye olarak yarım kilo aldım 230 TL verdim. Kendim için geldiği zamanda 1 kilo kahve alacağım buradan. O yüzden kahveye gelen zam bence çok fazla değil.” dedi.

KAHVE ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL

Son 1 ayda kahveye gelen zamları fazla bulan bir diğer vatandaş ise “Eskisi gibi kilo olarak alamıyoruz artık. Şimdi 100 gram aldım. Daha uygun fiyata bulursam toplu satılan yerlerden almayı tercih ediyorum. Türk kahvesinin bile tadı kaçtı derlerdi burada onu gördük. Kahvenin 40 yıl hatırı var derlerdi insanlar artık bunu bile ağız tadıyla içemeyecek.” Şeklinde konuştu.

Kaynak: Kamu Son Haber