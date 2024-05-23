Memurlara o ücret artık ödenmeyecek: Bakan Şimşek'ten memurlara soğuk ter...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 13 Mayıs Pazartesi günü düzenledikleri basın toplantısında yeni tasarruf paketinin detaylarını kamuoyuna duyurdu. Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada, en önemli önceliklerinin hayat pahalılığını ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.

Şimşek, "AK Parti hükümetlerinin en belirgin özelliklerinden biri mali disiplindir. 20 yıllık performansımıza baktığınızda, mali disiplinin AK Parti’nin ayırt edici bir özelliği olduğu görülecektir" dedi ve bu tedbirlerin son tasarruf paketi olmayacağını ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tasarruf tedbirleri, önümüzdeki 3 yıl boyunca uygulanacak ve milyonlarca memuru doğrudan etkileyecek düzenlemeleri kapsıyor.

3 YIL SÜRESİ VAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kamuda Tasarruf Paketi kapsamında, toplu taşıma hizmetinin olduğu bölgelerde kamu personel servisi hizmetinin sözleşme bitiminde sona erdirileceğini açıklamıştı. Ayrıca, kamu personeli, zorunlu haller dışında fazla mesai ve nöbet ücreti alacak şekilde çalıştırılmayacak. Yıllık ücretli izin süreleri ilgili yıl içinde kullandırılacak. Geçmişte kazanılmış, birikmiş izinler 3 yıl içinde kullandırılacak.

BÜTÇE TOPLU TAŞIMAYA AKACAK

Gazeteci Turhan Bozkurt, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla milyonlarca memuru ilgilendiren önemli bir detayı da paylaştı. Bozkurt, servis kıyafet desteğinin yanı sıra memurların fazla mesai ücretlerinin de iptal edildiğini belirtti. Ayrıca, yıllık maliyeti 2,5 milyar TL'yi aşan memur servislerinin kaldırılmasıyla, aynı miktarın hatta daha fazlasının toplu taşıma için harcanacağını vurguladı.

Kaynak: Kamu Son Haber