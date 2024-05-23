Arda Güler için bir devrin sonu: Mesaj yayınladı

Bu sezon La Liga’da şampiyonluğa, Şampiyonlar Ligi’nde ise finale kadar yükselen Real Madrid’de futbolseverleri hüzne boğan bir gelişme yaşandı.
Yaklaşık 10 senedir Real Madrid forması giyen efsane futbolcu Toni Kroos sezon sonunda EURO 2024’ün ardından futbolu bırakacağını resmen açıkladı.
Kroos’un aldığı bu karar Real Madrid taraftarını hüzne boğarken, eflatun beyazlıların Türk yıldızı Arda Güler, Alman efsanesi için resmi Instagram hesabından bir veda mesajı paylaştı.
Arda Güler sosyal medyadan yayınladığı mesajda, “Seni tanımak, senden öğrenmek paha biçilemezdi Toni abi. Bir futbol efsanesi ile aynı sahayı paylaşma şansı yakaladığım için minnettarım” İfadelerini kullandı.
34 yaşındaki yıldız futbolcu Toni Kroos, Real Madrid formasıyla çıktığı 463 resmi müsabakada 29 gol ve 98 asist ile takımının efsanesi olmayı başardı.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.