Tek tıkla ihbar dönemi resmen başladı: Bu uygulamaları kullananlar dikkat!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ile mücadeleyi yaygınlaştırmak için sosyal medya platformalarını devreye soktu. Tek tıkla ihbar dönemini başlatan Maliye, bu kapsamda Whatsapp, Instagram ve X gibi sosyal platform ve uygulamalar üzerinden ihbar alacak ve şikayetleri değerlendirecek.
Kayıt dışı ve düşük beyanla mücadelede kapsamında vatandaşlar artık tek tıkla ihbarda bulanabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu konularda vatandaşların ihbarda bulunabilecekleri kanalları tek tek sıraladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesi, dijital.gib.göv.tr, GİB mobil uygulaması ve ALO 189 Vergi İletişim Merkezi üzerinden de yine önceden olduğunu gibi ihbarda bulunulabileceğini belirterek ek olarak kapsama alınan yeni ihbar hatlarını duyurdu.
-BİP Vergi İhbarı Servisi ile ihbar
-X ve Instagram İhbar Hesapları: gibihbar üzerinden DM-Direkt Mesaj yolu ile ihbar
-WhatsApp İhbar Hattı üzerinden ihbar: 0 552 189 0 189
İHBARDA ŞART OLAN MADDELER
Gelir Dairesi Başkanlığı, vatandaşların ihbarda bulunabileceği konuları da tek tek duyurdu.
Düşük KDV uygulanması halinde
IBAN ya da PTT çeki ile ödeme istenmesi durumunda
İşletmenin fiş ya da fatura kesmemesi
İşletmenin başka bir işletmeye ait POS makinesi kullanması
İşletmenin mükellef kaydının bulunmaması
Sahte yada yanıltıcı belge düzenlenmesi
İşletmenin personel ücretini elden ödemesi
Kira geliri beyannamesinin yanlış verilmesi
Tapu harçının eksik ödenmesi hali
Kaçak ürün satışının görülmesi
Kaynak: Kamu Son Haber
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.