Tek tıkla ihbar dönemi resmen başladı: Bu uygulamaları kullananlar dikkat!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ile mücadeleyi yaygınlaştırmak için sosyal medya platformalarını devreye soktu. Tek tıkla ihbar dönemini başlatan Maliye, bu kapsamda Whatsapp, Instagram ve X gibi sosyal platform ve uygulamalar üzerinden ihbar alacak ve şikayetleri değerlendirecek.

Kayıt dışı ve düşük beyanla mücadelede kapsamında vatandaşlar artık tek tıkla ihbarda bulanabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu konularda vatandaşların ihbarda bulunabilecekleri kanalları tek tek sıraladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesi, dijital.gib.göv.tr, GİB mobil uygulaması ve ALO 189 Vergi İletişim Merkezi üzerinden de yine önceden olduğunu gibi ihbarda bulunulabileceğini belirterek ek olarak kapsama alınan yeni ihbar hatlarını duyurdu.

-BİP Vergi İhbarı Servisi ile ihbar

-X ve Instagram İhbar Hesapları: gibihbar üzerinden DM-Direkt Mesaj yolu ile ihbar

-WhatsApp İhbar Hattı üzerinden ihbar: 0 552 189 0 189

İHBARDA ŞART OLAN MADDELER

Gelir Dairesi Başkanlığı, vatandaşların ihbarda bulunabileceği konuları da tek tek duyurdu.

Düşük KDV uygulanması halinde

IBAN ya da PTT çeki ile ödeme istenmesi durumunda

İşletmenin fiş ya da fatura kesmemesi

İşletmenin başka bir işletmeye ait POS makinesi kullanması

İşletmenin mükellef kaydının bulunmaması

Sahte yada yanıltıcı belge düzenlenmesi

İşletmenin personel ücretini elden ödemesi

Kira geliri beyannamesinin yanlış verilmesi

Tapu harçının eksik ödenmesi hali

Kaçak ürün satışının görülmesi

Kaynak: Kamu Son Haber