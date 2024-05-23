Akaryakıt bedava olacak: Tarih verildi!

Yapı Kredi, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak Mayıs ayı itibarıyla yeni bir promosyon başlattığını açıkladı. Bankacılık sektöründe müşteri sadakatini artırmak amacıyla düzenlenen kampanyalar arasında, Yapı Kredi'nin araç sahiplerine yönelik özel teklifi dikkat çekiyor. Bu kampanya kapsamında, bankanın belirlediği şartları yerine getiren vatandaşlara ücretsiz akaryakıt imkanı sunulduğu bildirildi.

Yapı Kredi Bankası, World kart sahiplerine yönelik yeni bir akaryakıt kampanyası başlattığını duyurdu. Kampanya kapsamında, Opet akaryakıt istasyonlarında Chippin uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilecek 750 TL tutarındaki alışverişlere 250 TL değerinde yakıt puanı verileceği belirtildi. Avantajdan yararlanmak isteyen müşterilerin, 16 Mayıs ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasında, World kart üyesi Opet istasyonlarında, Chippin ile dört kez 750 TL veya daha yüksek tutarda akaryakıt alımı yapmaları gerekiyor.

Toplamda 250 TL değerindeki Opet Yakıt Puanı'nın kazanılabilmesi için, müşterilerin alışveriş sırasında cep telefonu numaralarını ve alacakları özel şifreyi istasyon görevlileri ile paylaşmaları şart. Ayrıca, puanların kullanılabilmesi için, ya Opet Kart'ın ya da ilgili cep telefonu numarasının sisteme kayıtlı ve aktif olması gerekmekte. Müşteriler, Opet'in resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden gerekli aktivasyon işlemlerini tamamlayabilirler. Belirtilen kampanya, mobil ödeme yöntemleriyle yapılan alışverişlerde geçerli olmayacak.

Kaynak: Kamu Son Haber