Yurtdışından telefon alanlar dikkat: Flaş vergi düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı'nın son düzenlemesi ile yurtdışından Türkiye'ye getirilen cep telefonları için vergilendirme usullerinde önemli değişiklikler geliyor. Yeni düzenlemeyle, belirlenen muafiyet limitini aşan telefonlar için ek vergi yükümlülükleri getiriliyor ve kaçakçılıkla mücadele tedbirleri artırılıyor.

Yapılan açıklamaya göre, muafiyet limitini aşan telefonların ülkeye girişinde vergi kaçakçılığını önlemek amacıyla yeni bir vergilendirme yöntemi devreye sokuldu. Gümrük Kanunu'nda belirtilen maddeler uyarınca yapılan bu düzenleme, yolcuların beraberinde getirdikleri eşyaları kapsıyor ve "GSM-cep telefonu" bu düzenlemenin içinde yer alıyor. Yabancı misyon mensupları dışında, her yolcunun kimlik numarasına kayıtlı bir hat ile üç yılda bir cep telefonu getirme hakkı bulunuyor. Getirilen bu telefon, kişisel eşya olarak kabul edilerek, gümrük vergisinden muaf tutulabilecek ve serbest dolaşıma alınabilecek.

Yeni düzenlemeye göre, yolcuların posta veya hızlı kargo yoluyla ülkeye cep telefonu sokmaları, vergi muafiyeti ya da vergi ödemesi yapılsa dahi artık mümkün değil. Gümrük idaresi, beyan edilmeyen telefonlar için öngörülen gümrük vergisinin iki katını tahsil edecek ve ardından telefonları sahiplerine iade edecek.

Üç ay süreyle gümrükte tutulacak olan muafiyet dışı telefonlarla ilgili olarak, yolcuların yanlarında getirebilecekleri tek bir cep telefonu için muafiyet uygulamasında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ancak, yolcuların ikinci bir cep telefonunu hediyelik eşya olarak ya da beyan dışı sokmaya çalışmaları durumunda, bu cihazların IMEI kaydı yapılmayacak ve maktu vergiler ödenerek teslim edilmesi uygulaması sona erdirildi.

Son olarak, yolcuların yurtdışına çıkarken yanlarında fazladan getirdikleri cep telefonlarını, ülkeye tekrar giriş yapmadan önce gümrükten geri almak istemeleri halinde, Gümrük Kanunu'na göre belirlenen üç aylık süre zarfında gümrük ambarında saklanabileceği ve bu süre sonunda yolcunun tekrar yurtdışına çıkışı sırasında teslim edileceği açıklandı.

Kaynak: Kamu Son Haber