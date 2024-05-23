BİNGÖL'de Müzik Öğretmeni Nagihan Dürçek, nefes borusuna leblebi kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
Borsa İstanbul Sarıçiçek Ortaokulu'nda, arkadaşlarının nefes almakta güçlük çektiğini gören öğrenciler, durumu hemen Müzik Öğretmeni Nagihan Dürçek'e bildirdi. Kız öğrencinin yardımına koşan Dürçek, koridora çıkardığı öğrenciye 'Heimlich' manevrasıyla müdahalede bulundu. Müdahale sonrası nefes borusundaki leblebi çıkan öğrenci, kendine geldi.
Öte yandan, öğretmenin öğrencisine hayat kurtaran müdahale anları ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.