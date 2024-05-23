Şimşek hırs küpü

Derbi maçın mesaisine önceki gün yaptığı antrenmanla başlayan turuncu yeşilli ekip, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. İdmana ısınma koşusu ile başlayıp dar alanda 5'e 2 pas devam eden turuncu yeşilli oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde çift kale maç yaptılar. Antrenmanda zaman zaman oyunu durdurarak oyuncularına uyarılarda bulunan deneyimli teknik adam Fatih Tekke, Antalyaspor maçında galibiyet istediğini talebelerine iletti. Corendon Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.