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Şimşek hırs küpü

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CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de yarın başlayacak olan son haftanın açılış maçında Antalyaspor'u ağırlayacak.

Şimşek hırs küpü mask
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Derbi maçın mesaisine önceki gün yaptığı antrenmanla başlayan turuncu yeşilli ekip, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. İdmana ısınma koşusu ile başlayıp dar alanda 5'e 2 pas devam eden turuncu yeşilli oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde çift kale maç yaptılar. Antrenmanda zaman zaman oyunu durdurarak oyuncularına uyarılarda bulunan deneyimli teknik adam Fatih Tekke, Antalyaspor maçında galibiyet istediğini talebelerine iletti. Corendon Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına

Kaynak: Spor Servisi

# devam, Bir

23 May 2024 - 02:23 - Spor

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