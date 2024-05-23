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Oğuz'un hayali Euro 2024

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Corendon Alanyaspor'da bu sezona damga vuran Oğuz Aydın bir yandan EURO 2024 için Milli Takım'dan davet beklerken, bir yandan da transferin gözde ismi olmuş durumda. Hollanda basınına röportaj veren 23 yaşındaki oyuncu sürpriz bir itirafta bulundu

Oğuz'un hayali Euro 2024 mask
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2021 yılında yaklaşık 230 bin Euro'ya transfer olduğu Corendon Alanyaspor'da bu sezon takımın en iyi isimlerinden biri de Oğuz Aydın oldu. Süper Lig'de bu sezon şimdiye kadar oynadığı 35 maçta 13 gol ve 7 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki oyuncu, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

'SONUNDA BAŞARDIM'


Hollanda'nın Den Haag şehrinde dünyaya gelen Oğuz Aydın, ilk olarak Türkiye'ye transfer sürecini anlattı: "AZ'de oynarken Bucaspor'a yeni gelen bir başkan beni istedi. İşte o zaman Türkiye'ye gitmeye karar verdim. Sonuçta bir değişikliğe hazırdım. Ayrıca Süper Lig'de oynamak istiyordum. Sonunda da başardım."

GALATASARAY İTİRAFI


"İlk yılımda burada çok zor zamanlar geçirdim. Evimden ve ailemden uzaktaydım, bu da beni vatan hasreti çekmeye itti. Ailem Türk ama ben Hollandalı olarak yetiştirildim. Sonuç olarak Türkçe konuşabiliyordum ama kötü konuşuyordum. Gerçekten zorlanıyordum. Ama birkaç yıl sonra bu durum düzeldi."

TRANSFER SÖZLERİ


Hollanda basınında yer alan iddialara göre; Oğuz Aydın'a altyapısından çıktığı AZ Alkmaar ilgi gösteriyor. Genç oyuncu bu iddialarla ilgili olarak, "Bu elbette çok iyi bir his veriyor. Ancak şunu da düşünüyorum. Sezon henüz bitmedi, bu yüzden ben de futbol oynamaya odaklandım. Gerisini menajerime bırakıyorum. Elbette hırslarım var. Hayalim sonunda Avrupa'da çok iyi bir kulübe gitmek. Açıkçası bunun nasıl sonuçlanacağını merak ediyorum. Bu beni kesinlikle heyecanlandırıyor."

OĞUZ'DAN MONTELLA'YA MESAJ


Oğuz Aydın, geçtiğimiz aylarda Cengiz Ünder'in sakatlığı sonrasında A Milli Takım'a davet edilmişti. Yıldız oyuncu Hollanda'da evdeyken gelen telefonu anlattı: "Uluslararası dönem çoktan başlamıştı, ben de Hollanda'ya uçtum. Orada evdeydim, ailemle birlikteydim. Yatağımdayken aniden telefonum çaldı. Sonra bana Milli Takım'a çağrıldığımı ve Türkiye'ye giden ilk uçağa yetişmem gerektiğini söylediler. Hemen aşağıya annemin yanına koştum. Başımdan kaynar sular dökülmüş gibiydi, çok özel bir duyguydu. Oraya varana kadar bunun farkında değildim."

'HOLLANDA BİR SEÇENEK OLABİLİR'


"Üst düzey bir Hollanda kulübü kapımı çalsa ne düşünürdüm? Kesinlikle buna açık olurdum. Tabii ki benim için en iyisinin ne olduğunu ve kendimi nerede geliştirebileceğimi görmeliyim. Nihayetinde buna menajerim ve ailemle birlikte karar vermeliyim. Her halükarda bu kesinlikle bir seçenek olabilir." Spor SERVİSİ

Kaynak: Spor Servisi

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23 May 2024 - 02:21 - Spor

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