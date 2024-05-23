'Her felakete hazırlıklıyız'

Olası bir acil durum için her daim hazır olmak adına yılın belli dönemlerinde düzenli olarak hem teorik hem pratik olarak yapılan eğitimler, oldukça başarılı geçiyor. Mevcut itfaiye erlerinin yanı sıra yeni yeni personel eğitimlere katılarak tecrübe ediniyor.

UÇURUMDA TATBİKAT



Tecrübeli itfaiyeciler tarafından, yeni itfaiye personellerine verilen eğitimler arasında arama kurtarma eğitimleri de yer alıyor. Güver Uçurumu’nda yapılan arama kurtarma eğitimi ve tatbikatı nefes kesti. Yüzeyden 65 metre aşağıdaki vadi zeminine iple iniş yapan itfaiyeciler, negatif ve pozitif yüzeylerle yüzleşerek, arazide karşılarına çıkacak her türlü olumsuz durumu deneyimledi. İtfaiyeciler, uçuruma yuvarlanan bir yaralının nasıl paketlenip çıkarılacağının da eğitimini aldı.

HAZIR DURUMDAYIZ



Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Ekip Amiri Selamettin Sağlam, 18 yıldır itfaiyecilik yaptığını ifade ederek, "Sahada edindiğimiz birikimleri yeni arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Farklı istasyonlarda arkadaşlarımızı eğitime tabi tutuyoruz. Antalya bir turizm kenti olduğu için yerli ve yabancı milyonlarca insana ev sahipliği yapıyor. İnsan yoğunluğu fazla olduğu için çok fazla arama kurtarma olayı oluyor. Amacımız personelimizi tüm olumsuzluklara karşı en iyi şekilde hazır etmek. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi olarak kentimizdeki ve tüm ülkedeki afetlerde en ön sırada yer almaya devam edeceğiz. Tüm afetlere hazır durumdayız. Vatandaşlarımız, kendini güvende hissedebilir" dedi. (Antalya BŞB/BÜLTEN)

Kaynak: Antalya BŞB