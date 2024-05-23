CHP Alanya mitinge gidiyor

Kandemir, ekonomik krizin toplumun tüm kesimlerini etkilediğini vurgulayarak, emeklilerin bu sıkıntılardan en çok zarar gören grup olduğunu belirtti. Kandemir, "Ülkemiz büyük ekonomik sıkıntı içerisinde. Sadece emekliler değil, tüm halkımız bu ekonomik sıkıntıların acısını çekiyor. Ekonomik sıkıntıların getirdiği sonuçlara hep beraber katlanıyoruz ama emekliler sıkıntının en büyüğünü çekenlerden. Emekliler maalesef hak ettiği maaşları alamıyor. Aylık 10 bin lira civarında emekli maaşlarıyla insanların geçinebilmesi mümkün değil. Ev kiralarının, gıda fiyatlarının bu kadar yükseldiği, bir çayın 25-30 TL’ye, kahvenin 70-80 TL’ye satıldığı bir ortamda emeklilerimize bizi yönetenler tarafından 'Gidin ölün' demek mi isteniyor?" ifadelerini kullandı.

CHP ALANYA 'BÜYÜK EMEKLİ MİTİNGİ'NE KATILACAK



CHP olarak emeklilerin hak ettiği maaşı alabilmesi ve onlara değer verilmesi gerektiğini savunan Kandemir, bu doğrultuda hafta sonu Ankara’da genel merkez tarafından düzenlenecek olan mitinge katılacaklarını duyurdu. Alanya'dan emeklilerin ve mitinge katılmak isteyenlerin telefonlarını topladıklarını belirten Kandemir, "Cumartesi akşamı hareket ederek ertesi gün Ankara’daki mitinge hep beraber katılmayı umut ediyoruz" dedi.( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi