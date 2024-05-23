Sevgiliye tokat cinayetinde 1 tutuklama

OLAY, 20 Mayıs günü akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan Alper A., bir hafta önce arkadaşı Kadir Can İ. ile kız arkadaşı Hatice Ç.'yi evinde bir gün misafir etti. Kadir Can İ., Alper A.'dan 4 bin lira borç istedi. Alper A. parayı verdi ancak iddiaya göre aradan geçen sürede geri alamadı. Üçlü yakın zamanda buluştuklarında ise Alper A., Hatice Ç.'nin cüzdanını aldı ve borç ödendiğinde cüzdanı geri vereceğini söyleyerek ayrıldı.



Geçen pazartesi günü akşam saatlerinde ise Kadir Can İ. ve Hatice Ç., önceden tanıdıkları 07 T 0754 plakalı taksiyi kullanan M.T. ile cüzdanı almak için Alper A.'nın evine gitti. Taksiden inen Hatice Ç., kapıda Alper A. ile tartıştı. Tartışmanın ardından Alper A., Hatice Ç.'ye tokat attı. Hatice Ç.'nin çığlık atması üzerine taksiden inen erkek arkadaşı Kadir Can İ., elindeki tabanca ile Alper A.'ya ateş etti. Karın bölgesinden vurulan Alper A. yere düşerken, ikili aynı taksiyle olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Alper A., ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Alper A., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay yerinde Alper A.'nın üzerine kayıtlı tabancaya el koydu.



Cinayet Büro ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sevgililer Kadir Can İ. ve Hatice Ç., yaklaşık yarım saat sonra Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'nde yakalandı. İkilinin üzerinde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca bulundu. Kadir Can İ.'nin uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu imalatı yapmaktan, Hatice Ç.'nin ise farklı suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüpheli sevgililerin yanı sıra, taksi şoförü M.T. de gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.



3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Kadir Can İ. tutuklandı, sevgilisi Hatice Ç. ile taksi şoförü M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak: DHA