- Asayiş

Hastaneden kendini aşağıya bıraktı: Çevredekiler büyük şok yaşadı!

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İddiaya göre Alanya'da özel bir hastanede bir kişi aşağıya düştü.

23 May 2024 - 00:38 - Asayiş

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