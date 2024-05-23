Hastaneden kendini aşağıya bıraktı: Çevredekiler büyük şok yaşadı!

Alanya'da özel bir hastanenin penceresinden aşağı düşen şahıs çevredeki insanlara büyük çok yaşattı.
Tedavi edilmek için çevredeki insanların da yardımıyla hastaneye alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
İddiaya göre Alanya'da özel bir hastanede bir kişi aşağıya düştü.
Çorum Haber
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.